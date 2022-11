Striscia la Notizia | tapiro d’oro all’ex proprietario del Genoa Enrico Preziosi definito da Malagò ”pregiudicato”

Striscia la notizia

... g) testimonianze, diffuse dalla trasmissione "la", sull'acquisto dei plichi e delle schede in Europa e sulla mancata distribuzione delle schede da parte delle poste tunisine, ed ...... futurologo molto attento al presente, concentrato sul modo in cui la tecnologia impatta concretamente la vita delle persone, come sa bene chi segue la sua rubrica settimanale sula. ... Questa sera a Striscia la notizia Davide Rampello e le stecche da biliardo di Guardamiglio - Striscia la Notizia “Otto e mezzo”, questa sera alle 20.30 su La7 torna una nuova puntata con la striscia quotidiana condotta da Lilli Gruber, sull’attualità politica e non solo. Tra i vari ospiti e argomenti della ...' DI LETTURA A “Striscia La Notizia”, Pinuccio sgancia una vera e propria bomba: un grave episodio di presunta concussione sessuale risalente al 2021 e che coinvolgerebbe un giornalista Rai… Leggi ...