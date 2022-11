Stefano De Martino | la confessione su Belen Rodriguez lascia tutti senza parole | Il ballerino a ruota libera

Today.it

Curioso siparietto social traDee una ragazza di TikTok. Dopo il malinteso ecco la diretta... Cosa fareste se nel bel mezzo di una diretta su TikTok un profilo con il nome di un personaggio famoso della tv volesse ...Il conduttore scrive a una ragazza su TikTok ma lei non gli crede e lo accusa di essere un fake, poi scopre che, in realtà, era Dein ... "Tu sei Stefano De Martino E io Belen", invece era davvero lui, la gaffe della tiktoker è esilarante Se Stefano De Martino dovesse scrivervi durante una live, ci credereste Molto probabilmente no proprio come ha fatto una ragazza su TikTok che, all'improvviso, si è ritrovata il conduttore televisivo ...Sembrerebbe proprio che Belen Rodriguez e Stefano De Martino ricopriranno un ruolo importante il giorno delle nozze di Cecilia ed Ignazio. A quanto pare, saranno proprio Belen e Stefano i testimoni di ...