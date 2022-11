Stampanti laser | Epson anticipa la fine

Epson abbandona il mercato delle. Una mossa a dir poco coraggiosa, fatta come 'atto di gentilezza verso l'ambiente'. Questa tipologia di, di larghissimo uso in uffici e aziende, assicura bassi costi uniti a ..."La decisione di abbandonare il mercato delleè coerente con le nostre scelte, che non possono essere legate solo a interessi commerciali" dichiara Massimo Pizzocri, Amministratore ...Epson abbandona il mercato delle stampanti laser. Una mossa a dir poco coraggiosa, fatta come "atto di gentilezza verso l'ambiente". Questa tipologia di stampanti, di larghissimo uso in uffici e ...Epson, una delle principali aziende produttrici di stampanti al mondo, esce dal mercato della stampa a laser. Lo ha annunciato lo stesso colosso giapponese che ha presentato la nuova strategia del ...