Spread Btp - Bund | sale a 194 punti base | tasso sfiora 4%

Dopo un avvio di seduta tranquillo, torna qualche tensione sui titoli di Stato europei e in particolare su quelli italiani: lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale a 194 punti base dai 191 della partenza dei mercati telematici e il rendimento del prodotto del Tesoro sfiora il 4% dopo due giorni passati sotto questa quota. Infine, lo spread Btp/Bund che si trova a 196 in leggero rialzo rispetto alla chiusura di ieri. Lo spread ha mostrato di volersi allontanare a passi decisi dai picchi toccati anche di recente, quando solo a fine settembre aveva sfiorato i 250 punti base e il rendimento dei Btp a 10 anni, un paio.