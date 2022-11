Spezia | Macia | «Cercheremo di anticipare l’arrivo di Cardoso e Moutinho»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 novembre 2022) Eduardo, dirigente dello, ha parlato di due possibili nuovi acquisti del club bianconero. Le dichiarazioni Eduardo, dirigente delloha parlato in conferenza stampa, tra gli altri argomenti, del mercato dei bianconeri.– «Quando prima dicevo di portare due calciatori già pronti al ritiro della squadra era per loro. Le trattative sono avviate, ma se vuoidevi avere il nulla osta perché il mercato non è iniziato, c’è il rischio infortuni. È complesso, madi. Una cosa che non farò è prendere qualcuno il 31 gennaio, lo posso promettere». L'articolo proviene da Calcio News 24.