Sondaggi politici | Fratelli d’Italia sale e M5S stacca Pd

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) –ancora, il Movimento 5 Stelleil Pd. Ilo Proger Index Research per Piazzapulita fotografa le intenzioni di voto e evidenzia la crescita del partito di Giorgia Meloni.guadagna lo 0,5% in una settimana eal 29,6%. Il M5S arriva al 16,8% eil Pd che scende dal 16,7% al 16,5%. La Lega è all’8,2%, Azione e Italia Viva sono stabili all’8% mentre Forza Italia si attesta al 6,5%. Verdi e Sinistra Italiana al 3,9%, +Europa al 3% e Italiexit al 2,3%. L'articolo proviene da Italia Sera.

Nella nostra Supermedia dei sondaggi il Movimento 5 Stelle ha raggiunto il Partito Democratico: entrambi sono al 16,9%. A Flourish chart A Flourish chart A Flourish chart NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ... Non ci sono sondaggi sulla popolarità dei partiti, ma la percezione generale dei partiti principali e dei leader di alto livello è bassa a causa della loro incompetenza e inefficienza. Lo ... Un'opposizione consapevole del proprio ruolo avrebbe dovuto interrogarsi in tempo sulla costante crescita nei sondaggi del partito di Giorgia ... in avanti rispetto al 26% raccolto da FdI alle ...