Sondaggi politici elettorali oggi 18 novembre 2022 | M5S guadagna quasi un punto in due settimane e il Pd ne perde mezzo

(Di venerdì 18 novembre 2022)18– Il M5S ancora davanti al Pd. Anche la Supermedia Agi/Youtrend conferma il sorpasso del Movimento sul partito di Enrico Letta. Non si tratta di un sorpasso ‘di misura’, ma di un vero a proprio scambio di posizioni, con il M5S ora al 17,4 chelo 0,8% in duee il Pd chepiù dinello stesso periodo attestandosi al 16,8 (-0,6%). Continua il buon momento di FdI che sale oltre il 29% (ma secondo alcuni istituti avrebbe già raggiunto il 30%) mentre il Terzo Polo scende sotto l’8% (al 7,8%) tornando sui valori ottenuti alle elezioni del 25 ...

Nella nostra Supermedia deiil Movimento 5 Stelle ha raggiunto il Partito Democratico: entrambi sono al 16,9%. A Flourish chart A Flourish chart A Flourish chart NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ...Non ci sonosulla popolarità dei partiti, ma la percezione generale dei partiti principali e deidi alto livello è bassa a causa della loro incompetenza e inefficienza. Lo ...La cosa politicamente triste è naturalmente che quelli del Pd ... Ora è lui in testa, ha appena sorpassato i malcapitati nei sondaggi. E aspetta non in un mitico meet up, ma nel suo ufficio di Campo ...FdI conta di 'monetizzare' i sondaggi secondo i quali il partito guidato da Giorgia ... Nel partito, al di là del confronto tra le aree interne, c'è una spinta per andare su una scelta politica. «Ma ...