Sky lancia la serie sul mercato | primo episodio in chiaro

(Di venerdì 18 novembre 2022) Sky“Il grande gioco”, lasul calciodiretta da Fabio Resinaro e Nico Marzano e orchestrata dal caposcrittura Giacomo Durzi, che esplora il dietro le quinte di uno dei tratti più frenetici del mondo del pallone. Ilandrà in onda questa sera, venerdì 18 novembre. Al centro della storia c’è l’ex L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Sky Tg24

Il primo suggerimento è quello di "non cedere mai al ricatto pagando le somme richieste" La polizia postalel'allarme : negli ultimi mesi, dice, " stanno vertiginosamente aumentando i casi di ...Il presidente ucrainol'allarme sulla mancanza di corrente elettrica: 'Attualmente più di 10 milioni di ucraini sono senza elettricità'. Le regioni più colpite sono Odessa, Vinnytsia, Sumy e Kiev. 'Stiamo facendo di ... Corea del Nord lancia missile verso il mare del Giappone. Tokyo: "Inaccettabile" Ancora due provvedimenti, di cinque e otto anni, sono stati, inoltre, emessi nei confronti di altri due tifosi, di 44 e 24 anni, che, in occasione dello stesso incontro di calcio, all'altezza dello ...lanciato intorno alle 10:14 locali (le 2:14 in Italia), sarebbe atterrato nella zona economica esclusiva a largo dell'isola di Hokkaido, nel Nord del Giappone (Sky Tg24 ) La Corea del Nord ha lanciato ...