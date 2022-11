Sinistra da rigenerare | c’è convergenza sui temi | ma non si parla di mafia Eppure siamo in Italia…

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Così non va, Veronica!”. Iniziava così una fortunata canzonetta di qualche anno fa, cantata da Edoardo Bennato, che oggi potrebbe andare bene per rappresentare un certo dibattito sulla rigenerazione dellaitaliana (perché “rifondazione” non si può dire). Sicuramente il fermento è grande sotto il cielo, tra teatri, libri e caminetti: Bettini, Conte, Schlein, Bonaccini, Nardella, Speranza, Bonelli, Benifei… Per citare soltanto alcuni di coloro che si stanno distinguendo nella grande conversazione in pubblico e in privato sul futuro da dare al campo avversario della destra, perché l’Italia abbia un futuro differente da questo presente inquietante. Sull’indice degli argomenti che dovrebbero rendere vincente la “nuovaorganizzata” si registra una sostanziale: crisi climatica e crisi sociale ai primi posti, ...