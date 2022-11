Signani-Prestot oggi | Europeo pesi medi 2022 | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 novembre 2022) Matteoe Andersonsi ritrovano sul ring. Dopo il combattimento in Francia, a Massy, andato di fatto “perduto” per il taglio accidentale subito dal transalpino e il mancato controllo antidoping eseguito sul posto, è a Savignano sul Rubicone che si prova a chiudere la questionedei. Per la prima voltacombatte lontano dalla Francia, là dove stavolta il Giaguaro italiano può tentare la fortuna con il sostegno del proprio pubblico. L’Italia potrà anche sostenerlo in maniera più ampia, visto il tipo di copertura televisiva. Sarà una notte potenzialmente da ricordare, quella del quarantatreenne di Cesena, indomito nel cercare di prendersi nuovi traguardi su un ring che non è minimamente intenzionato ad abbandonare. Ma attenzione: anche il sottoclou è di livello. Boxe: ...