Siena | al via il Festival della Salute | screening gratis | ricette e prevenzione

(Di venerdì 18 novembre 2022)gratuiti per tutti,die tanti buoni consigli utili. Per 4 giorni, da giovedì a domenicasettimana prossimadiventa capitale nazionalecon la ...

oksiena.it

Batteri killer resistenti agli antibiotici, ecco quali sono i più letali: Italia seconda in Ue per morti Il treno della Salute parte daCi sarà anche un treno speciale : domenica mattina ...Caterina daXXX Aprile,XI Febbraio,Togliatti,Legrenzi,Paleoveneti, Vial d'Amore,Montello. I cittadini potranno raggiungere il centro a piedi, utilizzando i ... FESTIVAL DELLA SALUTE A SIENA, AL VIA LA QUINDICESIMA EDIZIONE Dal 24 al 27 novembre. Il Festival della Salute riparte: quindici anni di stretta collaborazione con la Regione Toscana con edizioni singole e multiple a Viareggio, Pietrasanta, Montecatini e Siena, ...Screening gratuiti per tutti, ricette di prevenzione e tanti buoni consigli utili. Per 4 giorni, da giovedì a domenica della settimana prossima Siena diventa capitale nazionale della salute con la ...