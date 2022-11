“Si raccomanda di nominare Di Maio” Il trombato annusa la poltrona Ue

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 18 novembre 2022) Per Luigi Diè quasi fatta. Quasi. Mancano le formalità, ovvero la decisione di Josep Borrell, Alto Rappresentante per la politica estera dell’Ue. Ma l’ex leader del M5S, l’ex alleato dei Gillet Gialli, l’ex no-euro, l’ex “impeachment per Mattarella”, l’ex “limite dei due mandati”, l’ex “la politica non è una professione” è possibile che diventi il nuovo inviato speciale dell’Ue nel Golfo Persico. Che fosse all’interno di una quaterna di possibili candidati lo si sapeva da qualche giorno. Ne avevamo parlato anche su questo sito. A contendersi lacon l’ex grillino ci sono il cipriota Markos Kyprianou, l’ex inviato Onu in Libia Jan Kubis e l’ex ministro degli Esteri greco Dimitris Avramopoulos. Tutti nomi di livello, per carità. E in fondo pure Diha fatto il ministro degli Esteri, posizione – la Farnesina – da cui ...