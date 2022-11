Sì alla flat tax fino a 85mila euro | Niente condono sulle cartelle

(Di venerdì 18 novembre 2022) Arriva una conferma su uno dei tempi più attesi della prossima manovra del governo. Latax al 15% per partite Iva e autonomi potrebbe essere estesaa una soglia di fatturato di 85 mila, rispetto ai 65 mila attuali. È una delle ipotesi discusse, a quanto si apprende, durante il vertice sulla manovra di bilancio tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i capigruppo di maggioranza. Un miliardo è destinato al sostegno alle famiglie. Riguardorottamazione dellenon è previsto - riferiscono fonti di maggioranza - alcunma agevolazioni e rateizzazioni per il pregresso. Riguardo l'ipotesi di azzerare l'Iva sui beni di primo consumo si valuterà la possibilità di agire in questa direzione per un anno. Prevista anche una stretta sul reddito di ...

...spingono in ogni direzione per trovare stimoli affinchè sempre nuovi cittadini - utenti - consumatori siano costantemente connessirete internet tramite offerte di abbonamenti 24 ore su 24 ()...Dovrebbero essere confermati i provvedimenti relativicosiddetta tregua fiscale , con il saldo ... Il tetto per latax prevista per autonomi e partite Iva dovrebbe poi salire da 65 a 85mila ...Arriva una conferma su uno dei tempi più attesi della prossima manovra del governo. La flat tax al 15% per partite Iva e autonomi ...(Adnkronos) - Quota 103 per le pensioni, flat tax estesa, stretta sul reddito di cittadinanza. Sono alcuni dei cardini della manovra 2023 - da circa 30-32 miliardi - secondo quando emerge dal vertice ...