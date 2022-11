Serie A | le sorprese tra i centrocampisti al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 18 novembre 2022) LaA ha schiacciato il tasto pausa e la redazione di 11contro11 fa il punto sulletra ial. Profili passati sotto traccia in asta o vere e proprie scommesse che hanno reso ben oltre le aspettative. Magari svoltando in positivo la stagione dei fortunati fantallenatori che li hanno accolti nelle proprie rose. Analizziamo 5 atleti che hanno stupito. Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano non può che essere il primo della lista. Probabilmente qualcuno lo ha pagato eccessivamente in sede d’asta, designato come l’erede di Lorenzo Insigne. Eppure chi si sarebbe aspettato un impatto così bruciante nel campionato italiano? Una capacità di adattamento impressionante, con un bottino di 6 reti e 4 assist. A questi ritmi, la doppia cifra può arrivare presto e per un centrocampista al ...