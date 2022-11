“Senza luce e stipendi” | la Procura indaga sulle cooperative della famiglia dell’Onorevole

(Di venerdì 18 novembre 2022) LaRepubblica di Latina ritiene che ci sia qualcosa che non va nellegestite dalla moglie e dalla suocera di Aboubakar Soumahoro, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. Tanto da aver aperto un fascicolo di indagini incaricando i Carabinieri di svolgere accertamenti. Laapre un fascicolo di indagine Ad aver insospettito la– come riporta Repubblica – sono diversi elementi: le vertenze per circa 400mila euro dinon pagati ai dipendenti, ma anche le ipotesi di fatture false chieste ai lavoratori e anche le accuse di migranti minorenni che lamentano di essere ospitati in strutture prive anche di energia elettrica e acqua corrente. Doveva essere il paladino dei braccianti, o meglio, così si era presentato alla Camera il deputato di Alleanza ...

Avvenire

È stata "dubbio la decisione più difficile" che Jassy abbia preso da quando è nel gruppo, ha ...quarto trimestre debole e aveva deciso di bloccare le assunzioni all'inizio di novembre alla...Qui c'è anche un suo cortometraggio, L'inganno , in cui mette inle contraddizioni delle ... i volti, le sensazioni e con queste mascherine eravamo tutti omologati, anonimi,identità. È ... Nel villaggio fantasma sul confine russo dove in 300 vivono senza luce e acqua Erano in 6mila prima della guerra. Sono rimasti in trecento. «Come farò ad affrontare l’inverno senza luce e acqua Spero di resistere, soprattutto quando le temperature scenderanno a meno venti – ...anche senza balcone, se si ha la luce corretta, si potrà coltivare in vasi direttamente in casa; 2) Stratificare drenaggio e terriccio, da rinnovare o arricchire negli anni a seconda della quantità di ...