“Se c' è un' avaria buttateli a mare” Il business sulla pelle dei migranti

Leggi su iltempo

(Di venerdì 18 novembre 2022) Trafficanti di esseri umani. Pronti a tutto, pur di guadagnare milioni di euro. Anche ad uccidere, se necessario. L'ennesima dimostrazione che gli scafisti non sono neppur lontanamente le anime pie, i benefattori in grado di salvare le vite delle migliaia di Africani desiderosi di sbarcare in Europa, è giunta ieri dall'inchiesta della polizia di Caltanissetta. L'operazione denominata «Aperto» ha sgominato un'intera banda e portato all'esecuzione di diciotto misure cautelari per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Si tratta, nello specifico, di undici tunisini e sette italiani. Ma l'aspetto più agghiacciante dell'intera vicenda, quello in grado di far gelare il sangue, è rappresentato dal testo di un'intercettazione tra due malviventi. Se ci fossero stati problemi, come un'al motore, gli ...