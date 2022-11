Scuola | sciopero nazionale degli studenti | manifestazioni da Torino a Roma FOTO

Una didattica "innovativa, partecipata, antifascista, antirazzista, transfemminista ed ecologista" è la richiesta avanzata dall'Unione degli Studenti. Ad aprire il corteo nella Capitale, lo striscione ...A guidarlo Giuseppe Valditara, tra i responsabili della riforma Gelmini che tagliò 10 miliardi di euro allatra 2008 e 2010. Non c'è nessuna vera meritocrazia in un sistema scolastico con ...(ANSA) - GENOVA, 18 NOV - Cresce la tensione ad Ansaldo Energia e questa mattina la Rsu unitariamente ha deciso di proclamare uno sciopero con un presidio sotto la direzione aziendale. I sindacati ...È quanto chiede l’Unione degli Studenti con lo sciopero organizzato in tutta Italia questa mattina, venerdì 18 novembre. Una piccola delegazione ha manifestato anche a Cuneo, con partenza da piazza ...