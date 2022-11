Scienza & Salute | ‘Salvia | quando la salute è già nel nome’

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – La salvia è certamente tra i protagonisti e gli interpreti più accreditati della macchia mediterranea. A lei è dedicata la puntata di questa settimana de Il Gusto della, la rubrica online ideata e coordinata dall’immunologo Mauro Minelli responsabile per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina Personalizzata, in collaborazione con Adnkronos. “La salvia appartiene alla famiglia delle Lamiaceae ed è una pianta erbacea aromatica, dal fusto eretto e ramificato – spiega l’agronoma Eleonora Tauro. Essa raggiunge un’altezza massima di 50-60 cm con portamento cespuglioso e, grazie alla sua rusticità, è di facile coltivazione. La raccolta avviene con il taglio periodico delle sommità prima della fioritura, ciò che favorisce la qualità della produzione e la capacita? di ricaccio della pianta”. “La salvia, considerata erba sacra in ...

