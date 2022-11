Sci alpino Cdm slalom femminile Levi | Rossetti | “Abbiamo lavorato bene | siamo pronte”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ancora poche ore e prenderà il via la tappa di Cdm disulla “Black”, con il programma che vede la prima manche alle ore 10:00 e la seconda alle 13:00 di domani, sabato 19 novembre. Negli ultimi giorni, si sono toccati anche i -20°, ma ora la situazione sembra essersi stabilizzata attorno ai -10°, formando uno strato di neve compatta e dura, ma non ghiacciata. Quattro le azzurre al via: Marta, Lara Della Mea, Anita Gulli e Vera Tschurtschenthaler.ha così commentato la vigilia delle gare: “in Finlandia già da qualche giorno,riuscite a sciare un giorno sulla pista da gara e le condizioni erano un po’ diverse da quelle odierne. Vediamo in gara cosa succede, il fondo è duro e dovrebbe tenereanche ...

In attesa del debutto in Coppa del Mondo con le gare nordamericane i velocisti azzurri proseguono gli allenamenti a Copper Mountain, in Colorado, dove hanno partecipato a due Discese FIS. In campo ...Arrivano buone notizie da Killington , dove si disputeranno un gigante e uno slalom femminile valevoli per la Coppa del mondo nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 novembre. L'ispezione effettuata ...Da domani, sabato 19 e domenica 20 novembre, incomincerà finalmente la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La grande competizione annuale, organizzata dalla Federazione internazionale sci e ...Giornata di test agonistici in Colorado per tante big di CdM: austriache davanti, mentre la bergamasca è la migliore delle italiane (bene anche Nicol Delago, è rimasta ai box Elena Curtoni) e si… ...