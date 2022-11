Schlein tira fuori tutto l' armamentario filosofico della sinistra per prendersi il Pd

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ellyha fatto sapere che parteciperà al processo costituente legato al congresso del Partito democratico. Il suo nome è uno di quelli dati in pole position per la futura guida del Pd e in un'intervista a Repubblica spiega i propri piani per un rilancio dei dem: “Dobbiamo discutere quale visione di futuro proponiamo, chi vogliamo rappresentare e come cambiare con coraggio questo modello di sviluppo che non funziona. L'obiettivo deve essere superare le contraddizioni di questi anni che hanno prodotto fratture e fatto sentire orfani tanti elettori ed elettrici. È mancato il lavoro su politiche redistributivericchezza, del sapere e del potere. Lanon è riuscita ad anticipare le grandi trasformazioni che stanno spaventando le società. L'aumento delle diseguaglianze, ...

Alessandro Di Matteo per 'la Stampa' elly4 Per capire l'aria chenel Pd basta dare un'occhiata a Twitter, dove persino la notizia della convocazione dell'assemblea del partito per sabato 19 novembre diventa motivo di polemica. ...di Enrico Pirondini Burrasca in casa Pd.aria di scissione, lo dicono in tanti, in testa Nardella ("pericolo reale"). Giuseppe ... Poi c'è Elly, 27 anni, fresca di nomina a deputata, ...Elly Schlein ha fatto sapere che parteciperà al processo costituente legato al congresso del Partito democratico. Il suo nome è uno di quelli dati in pole position per la futura guida del Pd e in ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...