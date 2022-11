(Di venerdì 18 novembre 2022) Robertodopo aver insultato Meloni e Salvini e dopo essere finito sotto processo per aver dato loro del “bastardo” si presenta anello studio di Piazza Pulita da Corrado. Un pulpito inarrivabile da dove rivendicare il suo insulto, spacciandolo per “resistenza”; da dove reiterare le ingiurie contro il centrodestra; e soprattutto cercare di passare dal torto alla ragione, sotto i buoni auspici del conduttore. Così, il processo anella puntata del 17 novembre di Piazza Pulita si è trasformato in un processo contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Ottimo lavoro – si fa per- del conduttore che dà modo adi straparlare e fare i suoi pistolotti. Spiegando quanto è bello e “civile” il suo epiteto “bastardi”; deformando la realtà dei fatti, tipo ...

Saviano va a frignare nel salotto "sicuro" di Formigli: "Giusto dire 'bastardi'". Beatificazione su La 7