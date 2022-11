San Siro | la relazione | 'Milan e Inter | no alla ristrutturazione Serve un nuovo stadio | rassicurati sulla capienza'

Questa mattina, nella sala Franco Brigida di Palazzo Marino, il coordinatore Andrea Pillon ha presentato la relazione conclusiva relativa al DP sullo stadio di. Gli eventi Pillon e Gaia ...Commenta per primo Andrea Pillon, coordinatore del dibattito pubblico sul progetto del nuovo, è intervenuto durante la presentazione della relazione conclusiva: 'Sono emerse alcune criticità durante il dibattito, soprattutto sul metodo. Sulla relazione troverete un paragrafo sull'...A pochi giorni dalla nomination ai Grammy Awards nella categoria "Best New Artist", i Maneskin annunciano il sold out a San Siro per lo show previsto lunedì 24 luglio 2023, e raddoppiano le date ...Andrea Pillon, coordinatore del dibattito pubblico sul progetto del nuovo San Siro, è intervenuto durante la presentazione della relazione conclusiva: “Sono emerse alcune criticità durante il ...