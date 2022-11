Salvini | le chiavi a Bordoni | chi è il nuovo potentissimo della Lega

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Ringrazio gli iscritti e Matteoe Claudio Durigon per la fiducia. L'impegno su Roma sarà costante, non solo in Campidoglio anche il lavoro del Governo per far venire a Roma tante risorse e farla diventare una grande Capitale europea”, queste le dichiarazioni di Davidedopo essere stato eletto Segretario cittadinoa Roma.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev