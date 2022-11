Salutequità | Regioni in ordine sparso su vaccinazione antinfluenzale

Roma, 18 nov. " Leitaliane sono partite a diverse velocità sulla campagna vaccinale antinfluenzale che ha l'... realizzato dacon il contributo non condizionato di Sanofi, in cui ...... più bassa per i medici Proposte Tra le proposte di: coordinare meglio le tempistiche per la programmazione della campagna antinfluenzale tra Ministero della Salute e, favorendo ...