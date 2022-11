Salt Bae | scontrino choc nel suo ristorante | una cena da 161mila euro 52mila solo per il vino Petrus È polemica

Dissapore

Una cena da mille e una notte. Siamo a Abu Dhabi , nel famosissimo ristorante di Nusret Gökce, meglio noto come. Ed è stato proprio lui a pubblicare sui propri profili social uno scontrino di una cena nel suo locale da 161 mila euro circa, più di 615 mila dirham, la moneta ufficiale degli Emirati ...Una scena che lo ha reso famoso in tutto il mondo con il soprannome di. Andando a leggere bene lo scontrino, le voci che hanno fatto lievitare così tanto il prezzo finale non sono quelle ... Salt Bae pubblica lo scontrino di 161mila euro: "La qualità non è mai cara" Una cena da mille e una notte. Siamo a Abu Dhabi, nel famosissimo ristorante di Nusret Gökçe, meglio noto come Salt Bae. Ed è stato proprio lui a pubblicare sui propri profili social uno scontrino di ...Una cena da mille e una notte. Siamo a Abu Dhabi, nel famosissimo ristorante di Nusret Gökçe, meglio noto come Salt Bae. Ed è stato proprio lui a pubblicare sui propri profili social uno scontrino di ...