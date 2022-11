Russia | Finlandia inizierà a marzo costruzione barriera al confine

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) Helsinki, 18 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Laha riferito chei lavori per costruire una recinzione di prova di tre chilometri alorientale con laentro il prossimo, prima di costruire unalungo l'interofra i due paesi per prevenire l'immigrazione clandestina. Il servizio di frontiera finlandese ha specificato che lanella località di Pelkola, nella città di Imatra. La recinzionesulle rive del fiume Vuoksi e sarà costruita in direzione nord. Le autorità di frontiera hanno indicato che sistemi di videosorveglianza saranno installati lungo tutta lae si stima che la recinzione avrà una lunghezza finale ...