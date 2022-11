Running | Maratona Palermo | i keniani partono favoriti

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tutto pronto per la 27^ edizione delladi, in programma domenica mattina alle 8.30 da piazza Ruggero Settimo. Edizione dai grandi numeri quella di quest’anno: gli iscritti tra, mezza e staffetta sono 1944 (444 donne e 1500 uomini); 31 in tutto le staffette: cinque saranno quelle composte da sole donne, undici quelle da uomini e quindici le miste. Le province più rappresentate dopo, sono quelle di Trapani, Agrigento, Siracusa, Catania, Milano, Torino, Messina, Roma e Padova. E’ “naturalmente” la Sicilia la regione con più iscritti alladi(quasi il 50% dei partecipanti). Le nazioni rappresentate sono 32, sei atleti arriveranno dalla martoriata Ucraina. Boom di società presenti a, ben 245 (lo scorso anno erano ...

