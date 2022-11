Royal Family | il biografo di Diana svela dei retroscena sulla Principessa

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il personaggio è stato inserito nella nuova stagione di The Crown Nella quinta stagione di The Crown molto spazio viene dato ae ai suoi problemi, fino al racconto della sua morte. Tanto si è dettodel Galles, con molte delle sue vicende raccontate ella biografia di Andrew Morton. Nel 1992 uscì il libro: Her True Story.aveva infatti registrato una serie di cassette raccontando a cuore aperto i problemi di alimentazione e la crisi coniugale. La cassette vennero poi consegnate a Morton che ne realizzò un libro. Un volume che destò scalpore e il cui contenuto ha in qualche modo sconvolto lo stesso Morton., parla ilMorton In un’intervista a People ha detto: «parlava di una donna di nome Camilla. ...

Corriere dello Sport

...a suggerire anni fa alla madre Elisabetta l'idea di rendere la residenza natalizia di Sandringham - ereditata dalla regina dal padre Giorgio VI - una cospicua fonte di reddito per la, ...Dalla, con Lady Diana ieri e Kate Middleton oggi, alle it - girl altolocate come Alexa Chung , e Sienna Miller. Il maglione a collo alto è versatile , ma anche sofisticato. Comfort ma ... Royal Family nel mirino: "Il Principe William è viziato e arrogante" Tra gli appuntamenti natalizi Royal più popolari, la Sandringham Christmas Craft ... dalla regina dal padre Giorgio VI – una cospicua fonte di reddito per la Royal Family, sfruttando le risorse ...Bene, ho una notizia per loro: non lo avrà. Renderà più profondo l’interesse nei confronti del re e della royal family nel mondo. Tutti sanno cosa è accaduto e lo hanno accettato. Diana è morta. Lo ...