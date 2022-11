Route du Rhum al giro di boa | Beccaria passa al secondo posto ed è primo tra gli italiani

Leggi su italiasera

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – “Mantenendosi sin dall’inizio della regata in testa alla flotta dei Class40, Ambrogioè costantemente all’attacco, né le avarie alle vele né quelle ai sensori in testa d’albero hanno interrotto il suo percorso. “Alla Grande – Pirelli”, il suo Class40 disegnato e costruito interamente in Italia, sta tenendo fede al suo nome benaugurante, rivelandosi all’altezza di questa durissima prova chiamatadue posizionandosi al momento in seconda posizione fra i Class40”. Lo fa sapere lo staff del navigatore milanese, noto per essere ilitaliano ad aver vinto una Mini Transat su scafo non foil e ora in gara per la classicissima tra Bretaga e Guadalupa. “Questa prima settimana diduè stata un’enorme sorpresa”, commenta Ambrogio ...