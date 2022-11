Rotary | domeniche della salute | si parte con visita pneumologica Tutte le info

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 20 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, vicino ai giardiniPrefettura, lungo Corso Garibaldi, torna l’appuntamento con le, organizzate dalClub di Benevento, quest’anno presieduto dalla Professoressa Rossella Del Prete, in sinergia con la Croce Rossa Italiana, che mette a disposizione dei volontari medici rotariani e non solo, un camper per le visite specialistiche. Il primo appuntamento previsto è con la dott.ssa Mariagioconda Zotti, pneumologa, che effettuerà delle visite su “Patologie respiratorie croniche e sindrome post Covid”. La dottoressa Zotti è dirigente medico pneumologo ospedaliero UOSD Pneumologia, presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. “In questi anni di pandemia – dichiara la dott.ssa Zotti – abbiamo ...