Ronaldo | per il futuro si chiude una porta

Undici

... ha parlato alla rete televisiva portoghese RTP3 commentando le voci relative al ritorno a Lisbona di Cristiano: 'Non c'è e non c'è mai stato nulla. Sono tutte sciocchezze'.CR7 , si ...... penso che quella sarà una buona etàsmettere. Ma non so, non conosco il futuro. A volte pianifichi una cosa, ma la vita è dinamica. Non sai mai cosa potrà accadere'. E a proposito,ha ... Cristiano Ronaldo non poteva scegliere un modo peggiore per vivere il suo tramonto Dopo lustri di accesa rivalità, Cristiano Ronaldo svela il suo "debole" per l'avversario di una vita, ricoprendo di elogi Messi e fantasticando di un futuro insieme: "Giocassimo insieme certamente ...Forse sarebbe meglio sia per loro che per me se cominciassimo un nuovo capitolo. Io mi sento alla grande, sono convinto che se me lo permettessero segnerei ancora tanti gol", dice Ronaldo sul suo ...