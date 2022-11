(Di venerdì 18 novembre 2022) Come aveva promesso alcuni mesi fa in un post sui social, quando aveva detto che su di li circolavano tante bugie e che quando avrebbe parlato sarebbero venute fuori, Cristianorisponde a tanti interrogativi che lo hanno circondato nell’intervista rilasciata a Piers Morgan. Rispondendo alla domanda su quanto accaduto quest’estate quando si vociferava che Mendes non riuscisse a trovare una nuova squadra per il campione portoghese, ha detto “il giocatore con lo stipendio più alto della storia della Premier, la stampa scriveva che nessuno mi voleva. Chi non vuole uno che segna 32 gol? Abbiamo parlato con Sporting ea questi club ma mi sentivo motivato qui. È vero: ho rifiutato 350 milioni dall’Arabia”. Conferma di aver rifiutato un contratto ...

IlNapolista

...è pronto ad affrontare il Mondiale con il Belgio e intanto fa un annuncio sul suo futuroSe... Calciomercato, Hazardil suo futuro Hazard © LaPresseHazard aggiunge quindi: 'Tocca a me ...La Repubblicache però non molti tra i 73 saranno protagonisti. 'la questione non è di ... anche se l'atout di Jota era la sua inclinazione a mettersi al servizio di, scegliendo la ... Ronaldo chiarisce: «Sono stato offerto al Napoli, ma stavo bene allo United» - ilNapolista Come era più che immaginabile è partito il tam tam di voci sul futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, impegnato al momento con la Nazionale per i Mondiali in Qatar, al ritorno dovrà chi ...Il caso Cristiano Ronaldo tiene banco, dopo l'intervista con il 'Sun' all'asso portoghese arriva il consiglio di smettere a fine 2022 ...