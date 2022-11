Roma | sfrattata 85enne malata di cancro | la storia di Nicoletta

(Di venerdì 18 novembre 2022) Era stata, avrebbe dovuto lasciare la sua casa ieri, 17 novembre. È ladioncologica, che vive in viale Jonio ain un appartamento della fondazione Enasarco. Quest’ultima lo vuole indietro, ma l’anziana è sola, non ha familiari o amici da cui andare. Nessuno può ospitarla. In aiuto dell’, ha riportato Repubblica, è intervenuto l’assessore alle Politiche abitative del III municipio Luca Blasi e l’Asia- Usb, associazione inquilini e abitanti. Una vicenda che l’Assessore ha reso pubblica attraverso i social, adoperandosi contemporaneamente per evitare lo sfratto di. Al momento è riuscito a ottenere la possibilità per l’anziana di restare ancora due mesi. Un lasso temporale che dovrebbe ...

