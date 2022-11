Roma | la chat di incontri e le tracce di Dna | la piste degli investigatori per trovare l’assassino delle tre donne

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il giorno dopo la scoperta di tre cadaveri dinel raggio di 500 metri nel quartiere Prati di, glidella Squadra mobile cercano di ricostruire i movimenti del killer che ha ucciso una 65enne colombiana e due cittadine cinesi. Le tre vittime si prostituivano ed è tra i loro clienti che si cerca l’uomo che con una lama le pugnalate più volte alla gola e al petto. Lae l’ipotesi della premeditazione– Da unapresente in una piattaforma online utilizzata da Martha Castano Torres per gli appuntamenti con i clienti potrebbe arrivare una prima rosa di nomi su cui lavorare mentre si continua l’analisi cellularitre vittime per verificare i contatti avuti prima dei delitti avvenuti a brevissima distanza l’uno dall’altro. Il modus operandi del tutto simile ...

Al vaglio degli investigatori impegnati nelle indagini c i sarebbe anche unasu una piattaforma di incontri a cui era iscritta la sessanticinquenne colombiana uccisa nel seminterrato di via ...Il primo dei tre omicidi avvenuti ieri 17 novembre nel quartiere Prati disarebbe stato quello di Martha Castano Torres in arte Yessenia , la transessuale 65enne di ... Dna,di incontri e l'.../10 Ansa Sono subito partite le indagini. Sul posto è arrivata la polizia scientifica per i rilievi, mentre gli agenti della squadra mobile hanno… Leggi ...Colpo grosso in un hotel del centro di Roma, dove lo scorso agosto era stato portato a segno un furto con la tecnica del "rip deal". La refurtiva, gioielli per il valore di oltre un milione e ...