Roma | ipotesi unico killer | cosa sappiamo sul triplice omicidio nel quartiere Prati FOTO

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 18 novembre 2022) Nella mattinata di ieri i cadaveri di tre donne sono stati scoperti in due edifici che si trovano a poche centinaia di metri di distanza l’uno dall’altro, in via Augusto Riboty e via Durazzo. Le vittime sono due donne asiatiche sulla quarantina, con ogni probabilità cittadine cinesi, e una cittadina colombiana di 65 anni: tutte e tre lavoravano come prostitute e state accoltellate. Si pensa che a ucciderle possa essere stata la stessa persona. Indagini in corso: si attendono i risultari delle autopsie