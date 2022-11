Robbie Williams | lo sfogo della moglie Ayda | “La nostra vita sessuale è morta | lui russa troppo Sembra un fot*uto orso che dorme”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) LodiField è quello di tante, tantissime donne che, tra i figli, il lavoro e la routine, si trovano a fare i conti con la fine dell’idillio di coppia. E lei, pur essendo una celebre attrice edi una popstar globale come, non ne è esente. Lo ha raccontato nell’ultima puntata del suo podcast “Postcards from the Edge”, in cui ha parlato apertamentesuaprivata, confessando dettagli intimi e rivelando la sua frustrazione per la situazione in cui si trova. Ormai, infatti, non ricorda più quando sia stata l’ultima volta in cui ha fatto sesso con il marito perché dopo l’arrivo dei quattro figli la loro camera da letto è diventata “uno spazio di lavoro comune e zona notte”. “Non ricordo l’ultima volta che sono andata a letto con ...