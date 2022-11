Risveglio cerebrale | Qatar 2022 | una vergogna… mondiale

Leggi su distantimaunite

(Di venerdì 18 novembre 2022) Migliaia di lavoratori morti, devastazione ambientale.vergognaCosì recitava uno striscione comparso domenica scorsa a Roma, in Curva Sud, durante la gara contro il Torino, ultima partita prima della sosta. Una delle tante, numerose prese di posizione, sbattute in faccia al Pianeta ed esposte nei settori più caldi dei supporters di tutta Europa. Un muro compatto, invalicabile che, per una volta, si è trovato, senza sceglierlo, a tifare per la stessa “squadra”: quella dei diritti. E, poi, artisti, politici, giornalisti, influncers, persino showman come Rosario Fiorello che nel corso del suo format radiofonico “Aspettando Viva Radio 2!” si è scagliato contro i prossimi campionati del Mondo. E contro la sua stessa azienda, la Rai, rea di aver speso più di 200 milioni di euro per accaparrarsi i diritti Tv della ...