Rinnovo Kvaratskhelia | Gazzetta | spunta opzione Napoli per un altro anno alle stesse cifre! Il piano di Giuntoli

Mercato Napoli,: opzione pro De Laurentiis Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il patron azzurro Aurelio De Laurentiis vuol blindare subito i ...Il Napoli vuole blindaree l'idea di Giuntoli è chiara per il 2023, possibili bonus e ingaggio ritoccato Il Napoli vuole blindaree l'idea di Giuntoli è chiara per il 2023, possibili bonus e ingaggio ritoccato. Il georgiano al momento percepisce 1,4 milioni e a fine stagione potrebbe essere ricoperto d'oro per l'...Il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia e l’idea di Giuntoli è chiara per il 2023, possibili bonus e ingaggio ritoccato Il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia e l’idea di Giuntoli è chiara per il 2023, ...Il Napoli spinge per chiudere il rinnovo di contratto di Stanislav Lobotka ... sportivo Cristiano Giuntoli lavorerà per modificare i contratto di Kim Min-jae e Kvaratskhelia.