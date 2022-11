(Di venerdì 18 novembre 2022) Dopo lein primo e secondo grado, la corte di Cassazione ha azzerato lenei confronti della maggior parte degli imputati al processo cosiddetto «» in. Gli inquirenti avevano contestato ad alcuni politici del Pirellone di essersi fatti rimborsare con soldi pubblici pranzi, cene ed altre spese varie, per un totale di circa 3 milioni di euro in quattro anni. Secondo fonti legali citate dall’Ansa, dei circa 40 ex consiglieri regionali lombardi solo tre sono stati condannati definitivamente. Per tutti gli altri è intervenuta lao sono state riqualificate lee dichiarate prescritte. E così la Cassazione ha riqualificato l’accusa di peculato in indebita percezione di erogazioni pubbliche per una parte degli ex esponenti della ...

Open

.... La Cassazione ha azzerato, in sostanza, in parte per prescrizione in parte riqualificando le accuse e dichiarandole prescritte, le condanne del maxi processo sulla cosiddetta ""...è quasi una specialità leghista da Bruzzone in Liguria a Carloni nelle Marche, la ... Cecchetti e Romeo con il moderato Colucci in; a parte il destro Zaffini in Umbria. Ci sono ... Rimborsopoli Lombardia, azzerate le condanne: in prescrizione le accuse per Romeo, Ciocca e Bossi jr Rimborsopoli al Pirellone, la Cassazione annulla le condanne di Bossi, Romeo e Aiello Annullate per prescrizione le condanne di una quarantina di politici ed ex politici (all'epoca in carica in ...La Cassazione ha azzerato, in sostanza, in parte per prescrizione in parte riqualificando le accuse e dichiarandole prescritte, le condanne del maxi processo sulla cosiddetta "rimborsopoli" al ...