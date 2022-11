Ricciardi | ' Il trend dei contagi è in aumento | lo sapevamo'

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ildidei dati Covid "è quello che ci aspettavamo. E sappiamo che se non verrà contrastato adeguatamente è destinato a crescere". Lo ha detto Walter, docente di Igiene all'...

Adnkronos

Ildi aumento dei dati Covid "è quello che ci aspettavamo. E sappiamo che se non verrà contrastato adeguatamente è destinato a crescere". Lo ha detto Walter, docente di Igiene all'...Ildi aumento dei dati Covid 'è quello che ci aspettavamo. E sappiamo che se non verrà contrastato adeguatamente è destinato a crescere'. Così all'Adnkronos Salute Walter, docente di ... Covid, Ricciardi: "Trend in aumento atteso, crescerà se non contrastato" Il trend di aumento dei dati Covid «è quello che ci aspettavamo. E sappiamo che se non verrà contrastato adeguatamente è destinato a crescere». Lo ha detto Walter Ricciardi, docente di Igiene ...Riguardo al trend mondiale dei casi, l'agenzia insiste sul fatto che "il numero reale è sottostimato a causa del calo dei test" su scala globale. "E' una scelta imprudente", secondo Walter Ricciardi, ...