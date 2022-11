Regionali Lombardia | Majorino | “Sfida è tra me e Fontana”

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – “Credo che lasia oggettivamente tra me e il presidente, visto che la corsa è per arrivare primi”. Lo ha detto Pierfrancesco, candidato di centrosinistra alla presidenza della, ai microfoni del Tgr. “Noi -aggiunge- avevamo bisogno di lanciare subito la campagna elettorale e lanei confronti della destra. Sono convinto che tutti ci ritroveremo su questo obiettivo”. “Forza @pf!” twitta il segretario Dem Enrico Letta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... la Corte di Cassazione ha annullato, per larga parte in via definitiva, le condanne nell'ambito di quella che all'epoca fu chiamata Rimborsopoli in Regione. Coinvolti quattro consiglieri ...Dario Nardella lancia un appello a tutto il centrosinistra in vista delle elezioniin"Visto che Moratti e Fontana si contenderanno il campo politico del centrodestra, noi dobbiamo riunire tutto il centrosinistra su Pierfrancesco Majorino". "Mi fido dei ...Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della tappa di Alzano Lombardo del tour 'Aree Interne'. Il giorno dopo l'ufficializzazione del nome di Pierfrancesco ...Milano, 18 nov. (Adnkronos) - "Ogni tanto una buona notizia. Pierfrancesco Majorino sarà il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Lombardia. Un profilo di spessore che ...