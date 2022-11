Recupero del vetro | Cerveteri si aggiudica un finanziamento di 158mila euro

(Di venerdì 18 novembre 2022)– “siundigrazie al Bando Anci – CoReVe, il Consorzio deldel”. Ad annunciarlo è il Sindaco diElena Gubetti, di ritorno dalla due giorni di Ecomondo, la più importante fiera della green economy di Rimini, riferimento inpa sull’innovazione tecnologica e industriale nell’ambito dell’economia circolare. “La nostra amministrazione si conferma in prima linea e sempre attenta sui temi di sostenibilità ambientale – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di– ilottenuto si pone l’obiettivo di sviluppare la raccolta mono-materiale di, con lo scopo di ...

Il Faro online

