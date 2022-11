Rapina in gioielleria | sconto in appello per la banda giuglianese

MonzaToday

... il villaggio ludico motorio di "CSI in tour 2022" fa tappa in città 29 Aprile 2022 Ti potrebbe interessare Close MASSA -in, ferito anziano 24 Gennaio 2014 BAGNO A RIPOLI: ...... riconoscendo a Osama il gesto compiuto", conclude, ricordando un altro episodio degno di merito relativo al 2019 , quando "Al Watar aveva sventato unaallaDoriguzzi in via ... Banda del buco in azione, colpo grosso con fucili in gioielleria: rapina da 100mila euro Erano imputate, a vario titolo, ben 8 persone per una rapina in gioielleria a Follonica, in provincia di Grosseto. Il colpo fruttò l’ingente bottino di oltre cento mila euro. Era il 22 Marzo del 2019 ...Sono entrati nella gioielleria facendo un buco nel muro poi, udita la sicura della cassaforte che si sbloccava, hanno fatto razzia di tutto quello che vi era al suo interno. Campionari, preziosi, ...