Raffaella Deamici | “Il Bonus Psicologo è un’iniziativa positiva e concreta | ma c’è ancora tanta strada da compiere”

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – In occasione dell’imminente Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, la psicoterapeuta auspica un maggiore intervento psicologico nelle aule scolastiche: “Necessario l’intervento di professionisti, ilè un buon inizio, ma andrebbero investiti più fondi in modo continuativo”. Milano, 18 novembre 2022. Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: una ricorrenza che sancisce i diritti fondamentali e inviolabili dei più giovani ed è volta a richiamare l’attenzione sull’urgenza di assicurare loro benessere fisico, mentale ed emotivo. «È una giornata molto importante che merita una riflessione: il mondo degli adolescenti, tra luci e ombre, è un argomento quanto mai attuale perché sonotroppi i giovani che si sentono sottovalutati, non accuditi o ...