Rabiot | «Sono all’ultimo anno di contratto con la Juve | il Mondiale può aiutarmi»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il centrocampista dellantus, Adrien, è al suo primo. Ha parlato in conferenza stampa dal Qatar. Nel 2018, quando la Francia vinse il Campionato del Mondo, lui non c’era. Ne parla. “Aver mancato il2018 è stata una grande delusione. Ho lavorato tanto per essere in questo, ma non è una rivincita. La colgo come un’occasione per potermi esprimere, ho la chance di essere titolare in una competizione simile. Non necessariamente sarà un punto di svolta della mia carriera, ma puòmolto essendodicon la”.ha parlato dell’importanza di essere ale ha detto di non avvertire pressioni particolari, nonostante per lui sia la prima ...