Quotidiani sportivi | le prime pagine tra calciomercato | Serie A e Mondiale

Commenta per primo Le nazionali, la Serie A e il calciomercato animano le prime pagine dei. Inter, aria nuova: in arrivo Musah e Vazquez dal Valencia, in partenza Gagliardini e Gosens. Becao o N'Dicka per il dopo de Vrij. Pimenta: 'Kean resterà a Torino'. Parisi da Juve. ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine deiitaliani ed esteri di oggi venerdì 18 novembreLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 18 novembre 2022, dei ...La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli ...Un nuovo ciclo sta nascendo e la speranza è ovviamente quella di dimenticare le recenti delusioni mondiali. Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport ...