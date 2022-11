Quentin Tarantino ha rivelato il film Marvel che gli piacerebbe girare

(Di venerdì 18 novembre 2022)alla regia di un? Nella remotissima ipotesi che possa mai accadere, il regista ha svelato la storia a fumetti che gliportare sul grande schermo.ha più volte dichiarato di non essere minimamente interessato a dirigere unper lao per la DC. Se però si dovesse presentare una remota possibilità, avrebbe in mente un personaggio ben specifico per la. Il noto regista ha infatti affermato che glirealizzare unbasato su Sgt. Fury e gli Howling Commandos, raccolta a fumetti incentrata sulle prime, mitiche storie di Nick Fury ambientate ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Vengono narrate le ...

ha eletto quello che, tra i film che realizzato, reputa il suo migliore in assoluto: la scelta del cineasta è ricaduta sulla sua ultima fatica, ovvero C'era una volta a... Hollywood .ha eletto C'era una volta a Hollywood ( LEGGI LA RECENSIONE ) come suo film preferito fra quelli che ha realizzato da le Iene in poi. LEGGI - Come guarda i film (perfetti e non) ...È stato Howard Stern a chiedere a Quentin Tarantino di scegliere il suo "figlio preferito" durante l'ospitata fatta allo show ...