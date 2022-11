Quarto Grado | le anticipazioni della puntata di oggi 18 novembre

In primofu condannato a quattro anni e sei mesi per peculato per il mancato versamento di ... si era allontanato per un certo tempo, forse und'ora o venti minuti, tanto che cominciavo a ...IT 19:52 - TEMPESTA D'AMORE - 201 - PARTE 2 - 1aTV 20:30 - STASERA ITALIA 21:20 -00:50 - ALL RISE - COME FAR CARRIERA COME AVVOCATI, SENZA LAVORARE IL DOPPIO 01:45 - COME ERAVAMO Warner ...Un ritratto sconcertante: Shabbar, padre di Saman Abbas, è stato arrestato in Pakistan, ma molti dubbi restano sul futuro dell'indagine e del processo per omicidio ...Manca pochissimo al nuovo appuntamento con X Factor che tornerà stasera, giovedì 17 novembre 2022, con una nuova imperdibile puntata. Siamo giunti già al quarto live e già diversi concorrenti hanno do ...