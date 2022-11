Qatar | il Mondiale sbagliato

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 novembre 2022) L'ultima pietra dello scandalo è stato il divieto, confermato, di bere birra alcolica all'interno degli stadi. Una grana prevedibile per la FIFA e per il contratto multimilionario con Budweiser che dovrà accontentarsi della bevanda analcolica, a conferma che il pallone sarà accolto a braccia aperte inma non a sufficienza per cambiarne usi e costumi. Nulla in confronto con le questioni vere che dal 2010, da quando Blatter ufficializzò l'assegnazione di questa edizione firmando la sua condanna (le inchieste dell'FBI lo hanno costretto al passo indietro), tengono banco. Ora che gli occhi del mondo saranno su Doha e dintorni per un mese esatto è possibile che molto venga dimenticato, sacrificandolo nel nome del divertimento e della voglia di esserci. Inizia unmai visto prima. Non è una frase fatta. Non è mai successo che si giocasse ...