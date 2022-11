Qatar 2022 | Le Monde | “Il coronamento del soft power dinastia Al Thani”

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – Questo Mondiale, che è ildella strategia di sviluppo del, deve molto all’ambizione dell’emiro attuale, Tamim bin Hamad Ale di suo padre lo sceicco Hamad bin Khalifa Al. A scriverlo è ‘Le’ ricordando che la scelta del 18 dicembre, come giorno per la finale del Mondiale, è tutt’altro che un caso visto che è il giorno della festa nazionale. Una data scelta in onore dello sceicco Jassim bin Mohammed Al, il fondatore dell’Emirato, arrivato al potere il 18 dicembre 1878. “Protagonista dell’unificazione delle tribù della piccola penisola e vincitore degli invasori ottomani alla battaglia di Al-Wajbah, nel 1893, questo ricco mercante di Doha ha fatto emergere contemporaneamente unae un paese. Facendo ...

... ndr) al nostro impegno congiunto per soddisfare tutti durante la Coppa del Mondo Fifa... anche molti altri personaggi di vario spicco si sono mostrati contrari, accusando ildi ... La Fifa world cupsarà quindi un mondiale le cui fondamenta si poggiano sul sangue e su gravissime ...Per questo motivo il talento svizzero, che avrà modo di mostrare la sua classe al mondiale in Qatar, potrebbe essere un obbiettivo concreto per l’estate, soprattutto dopo un’eventuale cessione di ...Il Mondiale in Qatar del 2022 è un mondiale particolare sotto ogni punto di vista, soprattutto perché verrà disputato nel bel mezzo del campionato. La sosta prevista per la competizione non sarà una ...